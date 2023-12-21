Футбол на пороге больших перемен: Суперлига объявила формат предстоящего турнира

В мировом футболе 21 декабря 2023 может стать исторической датой. В этот день Суперлига выиграла дело в суде Европейского союза против ФИФА и УЕФА.

Такой вердикт означает, что теперь ФИФА и УЕФА не имеют права налагать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Суперлиге. Турнир, который ранее был заблокирован, по информации инсайдеров, может быть впервые проведен уже в 2025 году.

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Формат Суперлиги

Компания А22 Sports, которая является одним из главных спонсоров Суперлиги, уже предложила формат проведения нового турнира. Согласно ему, в соревновании примут участие 64 команды, которые будут распределены на три дивизиона.

В "Звездном" и "Золотом" будут играть по 16 клубов (две группы по 8 команд), а в "Синем" 32 коллектива будут распределены на 4 группы. Каждая из команд сможет как подняться в высший дивизион, так и вылететь в низший.

В первый год соревнований клубы будут отобраны в Суперлигу "на основе индекса прозрачных критериев, основанных на результатах". Все коллективы будут проводить минимум 14 матчей – по 7 на выезде и дома с каждой командой дивизиона, после чего будет проходить раунд плей-офф.

20 команд, которые займут последние места в "Синей" лиге, будут полностью изъяты из соревнований и заменены клубами, которые будут иметь лучшие показатели в европейских национальных лигах. Из "Звездного" дивизиона будут вылетать два клуба, места которых будут занимать две лучшие команды "Золотого" дивизиона. Идентична система предполагается между "Золотой" и "Синей" лигами.

Сообщается, что матчи турнира будут проводиться посреди недели, поэтому угроз для участия команд Суперлиги в национальных чемпионатах нет.

. Среди тех, кто с самого начала был инициатором создания Суперлиги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Милан и Интер. Кто еще может присоединиться к этим клубам, пока неизвестно.