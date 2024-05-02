УПЛ отменит Суперкубок Украины и перенесет старт нового чемпионата из-за Олимпиады в Париже

Украинская Премьер-Лига готова пойти навстречу новоиспеченной олимпийской сборной по футболу. Ради формирования оптимального состава старт нового сезона УПЛ будет смещен.

Этим летом сборные Украины проведут несколько важных турниров. Бесспорно, главным событием послесезонья станет участие национальной команды на Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля.

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Все ради Олимпиады

Впрочем, также будут заняты олимпийская сборная и команда U-19. Последние с 15 по 28 июля будут играть на юношеском чемпионате Европы, тогда как первых ждет дебютное выступление на Олимпийских играх.

Соревнования будут проходить с 24 июля по 9 августа во Франции. Из-за исторического участия команды Ротаня в турнире УПЛ готова подвинуть старт нового чемпионата Украины.

Согласно информации от ТаТоТаке, сезон 2024-2025 в УПЛ начнется 10 августа. Это подвинет также и финиш сезона на июнь 2025 года, но позволит клубам максимально удовлетворить потребности Руслана Ротаня при комплектации олимпийской сборной.

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Без Суперкубка

Кроме того, источник сообщает, что УАФ и УПЛ откажутся от проведения Суперкубка Украины-2023. Причиной является военное положение в стране и желание избежать лишнего скопления людей, поскольку эта игра является в основном выставочной.

Напомним, что последние два года Суперкубок также не разыгрывался из-за военного положения, а также отсутствия победителя в Кубке Украины. Последний раз матч-турнир прошел в 2021 году, когда Шахтер разгромил Динамо со счетом 3:0.