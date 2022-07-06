Их дороги разошлись

Однако есть одно но. Авторитетный журналист не сообщил больше никакой дополнительной информации. Донецкий клбу никак не прокомментировал этот инсайд.

К теме Де Дзерби могут указать "на выход": Йовичевич согласился возглавить Шахтер

Интересно, что Роберто Де Дзерби обещал отработать контракт с "горняками" до его окончания. Итальянский тренер даже заявлял, что готов работать бесплатно, чтобы остаться на тренерском мостике Шахтера.

Между тем, СМИ активно сватают в донецкую команду нынешнего наставника Днепра-1 Игоря Йовичевича. Вроде бы хорват согласился возглавить Шахтер и даже уже думает о возможном усилении состава.

Подробности. Контракт Роберто Де Дзерби с Шахтером рассчитан до конца июня 2023 года.