История Украины в Суперкубке УЕФА: феерия Блохина, фактор Шевченко и голы Коноплянки — видео

Украинцы нередко забивали в матчах за Суперкубок УЕФА, а Динамо даже выигрывало этот трофей. Сегодня его обладателем может стать украинский кипер Андрей Лунин. Вспоминаем прошлые достижения наших представителей в этом турнире.

Сегодня в столице Финляндии Хельсинки пройдет поединок за Суперкубок УЕФА. Трофей разыграют победитель Лиги чемпионов Реал и триумфатор Лиги Европы Айнтрахт.

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Участие в игре может принять украинский кипер Андрей Лунин, правда, сменщик для Тибо Куртуа. Тем не менее это прекрасная возможность для вратаря вписать свое имя в украинскую историю Суперкубка УЕФА. 24 канал вспоминает, как украинские клубы и игроки выступали в этом турнире раньше.

Триумфальный год для Динамо

09.09.1975. Бавария – Динамо 0:1

06.10.1975. Динамо – Бавария 2:0

1975 стал золотым в истории киевлян. Тогда команда Валерия Лобановского выиграла Кубок обладателей Кубков, а в битве за Суперкубок УЕФА уверенно одолела грозную Баварию, причем дважды. Все три гола в двух встречах записал на свой счет Олег Блохин.

Невероятный гол Блохина в ворота Баварии:

Неудачное возвращение Динамо.

24.02.1987. Стяуа – Динамо 1:0

Через 11 лет киевляне снова выиграли Кубок обладателей Кубков и виделись фаворитом в Суперкубке УЕФА против сенсационного победителя КЕЧ Стяуа. Однако фортуна отвернулась от "бело-синих", единственный гол Хаджи перед перерывом решил судьбу трофея.

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Алексей Михайличенко тащил Сампдорию

10.10.1990. Сампдория – Милан 1:1

29.11.1990. Милан – Сампдория 2:0

Через три года после проигрыша из "Динамо" в Суперкубок вышел Алексей Михайличенко. В 1990 году игрок перешел в Сампдорию, которая тогда только выиграла Кубок обладателей Кубков. Генуэзцы отчаянно дрались с Миланом за трофей, однако все же уступили более титулованному клубу. Впрочем, Михайличенко отыграл оба поединка и забил единственный гол Сампы.

Как Михайличенко забивал Милану:

20 минут Андрея Демченко

06.02.1996. Сарагоса – Аякс 1:1

28.02.1996. Аякс – Сарагоса 4:0

В середине 90-х ненадолго в Аякс въехал наш земляк Андрей Демченко. Футболист провел очень мало матчей за амстердамцев, однако в Суперкубке-1995 таки вышел на поле в ответном матче. Правда, это произошло на 70 минуте, когда Аякс уже все решил, забив четыре гола сопернику.

Звездное время Андрея Шевченко

Матч за Суперкубок УЕФА Реал-Айнтрахт пройдет 10 августа в Хельсинки. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на Megogo.

29.08.2003. Милан – Порту 1:0

В 2003 году Андрей Николаевич выиграл с Миланом свою единственную Лигу чемпионов, реализовав решающий пенальти в серии. Тогда Шева был лидером атак команды Анчелотти и в битве за Суперкубок УЕФА именно его гол решил результат дуэли. Порту Жозе Моуриньо тогда капитулировал.

Гол Шевченко в ворота Порту:

Прорыв Шахтера и досадное поражение в овертайме

28.08.2009. Барселона – Шахтер 1:0

Единственный еврокубок во времена независимости Украины среди клубов выиграл Шахтер, одержав в финале Кубка УЕФА Вердер. Тогда судьба вывела команду Мирчи Луческу на Барселону в сражении за Суперкубок. "Горняки" удержали ничью в основное время, однако до серии пенальти не дотянули. Педро похоронил надежды украинцев на трофей голом на 115-й минуте.

Обзор матча Барселона – Шахтер:

Когда Евгений Коноплянка считался перспективной звездой

11.08.2015. Барселона – Севилья 5:4

После выхода в финал Лиги Европы-2015 Евгений Коноплянка решил попробовать себя в Европе и перешел в стан обидчика Днепра Севильи. Первым его матчем за клуб стал тот веселый Суперкубок УЕФА в Тбилиси. Барселона и Севилья забили девять голов на двоих, а Евгений вышел на замену и спас для клуба овертайм, забив на 81 минуте. Правда, тот же Педро похоронил клуб украинца. Что любопытно, тоже на 115 минуте!

Видеообзор невероятного матча в Тбилиси:

Коно снова забивает и снова проигрывает

09.08.2016. Реал – Севилья 3:2

В тот сезон Севилья повторно выиграла Лигу Европы и сыграла в Суперкубке с другим испанским грандом – Реалом. Матч тоже оказался результативным. После обмена голами на поле вышел Евгений и на 72-й минуте реализовал пенальти, сделав счет 1:2. Однако гол Рамоса на 90+3 перевел игру в овертайм, а Карвахаль на 119 минуте решил судьбу в пользу своего клуба.

Как Реалу удался камбэк с Севильей:

Как будет с Луниным?

Андрей уже был участником Суперкубка УЕФА. В 2018 году его подписал Реал и украинец просидел весь матч против Атлетико на скамейке запасных. Этот поединок в Таллинне "бланкос" проиграли Атлетико (2:4).

PS Мы сознательно не упомянули двух "украинцев", которые выигрывали Суперкубок УЕФА в 1991 и 2008 годах. Их позиция в войне против россии не позволяет им называть себя гражданами нашей страны.