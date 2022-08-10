Сьогодні у столиці Фінляндії Гельсінкі пройде поєдинок за Суперкубок УЄФА. Трофей розіграють переможець Ліги чемпіонів Реал та тріумфатор Ліги Європи Айнтрахт.

До теми Айнтрахт після 1:6 від Баварії спробує "вкрасти" трофей у Реала: анонс Суперкубка УЄФА

Участь у грі може взяти український кіпер Андрій Лунін, який, щоправда, є змінником для Тібо Куртуа. Тим не менше, це прекрасна можливість для воротаря вписати своє ім'я в українську історію Суперкубка УЄФА. 24 канал згадує, як українські клуби та гравці виступали у цьому турнірі раніше.

Тріумфальний рік для Динамо

09.09.1975. Баварія – Динамо 0:1

06.10.1975. Динамо – Баварія 2:0

1975 рік став золотим в історії киян. Тоді команда Валерія Лобановського виграла Кубок володарів Кубків, а у битві за Суперкубок УЄФА впевнено здолала грізну Баварію, причому – двічі. Всі три голи у двох зустрічах записав на свій рахунок Олег Блохін.

Неймовірний гол Блохіна у ворота Баварії:

Невдале повернення Динамо.

24.02.1987. Стяуа – Динамо 1:0

Через 11 років кияни знову виграли Кубок володарів Кубків і бачились фаворитом у Суперкубку УЄФА проти сенсаційного переможця КЄЧ Стяуа. Однак фортуна відвернулась від "біло-синіх", єдиний гол Хаджи перед перервою вирішив долю трофея.

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Олексій Михайличенко тащив Сампдорію

10.10.1990. Сампдорія – Мілан 1:1

29.11.1990. Мілан – Сампдорія 2:0

Через три роки після програшу з Динамо в Суперкубок вийшов Олексій Михайличенко. У 1990 році гравець перейшов у Сампдорію, яка тоді тільки виграла Кубок володарів Кубків. Генуезці відчайдушно бились з Міланом за трофей, однак все ж поступились більш титулованому клубу. Втім, Михайличенко відіграв обидва поєдинки та забив єдиний гол Сампи.

Як Михайличенко забивав Мілану:

20 хвилин Андрія Демченка

06.02.1996. Сарагоса – Аякс 1:1

28.02.1996. Аякс – Сарагоса 4:0

У середині 90-х ненадовго в Аякс заїхав наш земляк Андрій Демченко. Футболіст провів дуже мало матчів за амстердамців, однак у Суперкубку-1995 таки вийшов на поле в матчі-відповіді. Правда, це сталось аж на 70 хвилині, коли Аякс вже все вирішив, забивши чотири голи супернику.

Важливо знати! Матч за Суперкубок УЄФА Реал – Айнтрахт пройде 10 серпня в Гельсінкі. Початок – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Megogo.

Зірковий час Андрія Шевченка

29.08.2003. Мілан – Порту 1:0

У 2003 році Андрій Миколайович виграв з Міланом свою єдину Лігу чемпіонів, реалізувавши вирішальний пенальті в серії. Тоді Шева був лідером атак команди Анчелотті і в битві за Суперкубок УЄФА саме його гол вирішив підсумок дуелі. Порту Жозе Моуріньо тоді капітулював.

Гол Шевченка у ворота Порту:

Прорив Шахтаря і прикра поразка в овертаймі

28.08.2009. Барселона – Шахтар 1:0

Єдиний єврокубок за часів незалежності України серед клубів виграв Шахтар, здолавши у фіналі Кубка УЄФА Вердер. Тоді доля вивела команду Мірчі Луческу на Барселону в битві за Суперкубок. "Гірники" втримали нічию в основний час, однак до серії пенальті не дотягнули. Педро поховав надії українців на трофей голом на 115 хвилині.

Огляд матчу Барселона – Шахтар:

Коли Євген Коноплянка вважався перспективною зіркою

11.08.2015. Барселона – Севілья 5:4

Після виходу в фінал Ліги Європи-2015 Євген Коноплянка вирішив спробувати себе в Європі і перейшов у стан кривдника Дніпра Севільї. Першим його матчем за клуб став саме той веселий Суперкубок УЄФА у Тбілісі. Барселона та Севілья забили дев'ять голів на двох, а Євген вийшов на заміну і врятував для клубу овертайм, забивши на 81 хвилині. Правда, той таки Педро поховав клуб українця. Що цікаво, теж на 115 хвилині!

Відеоогляд неймовірного матчу в Тбілісі:

Коно знову забиває і знову програє

09.08.2016. Реал – Севілья 3:2

Того сезону Севілья повторно виграла Лігу Європи і зіграла у Суперкубку з іншим іспанським грандом – Реалом. Матч також виявився результативним. Після обміну голами на поле вийшов Євген і на 72 хвилині реалізував пенальті, зробивши рахунок 1:2. Однак гол Рамоса на 90+3-ій перевів гру в овертайм, а Карвахаль на 119 хвилині вирішив долю на користь свого клубу.

Як Реалу вдався камбек із Севільєю:

Як буде з Луніним?

Андрій вже був учасником Суперкубка УЄФА. У 2018 році його підписав Реал і українець просидів весь матч проти Атлетіко на лаві запасних. Той поєдинок в Таллінні "бланкос" програли Атлетіко (2:4).

P.S. Ми свідомо не згадали двох "українців", які вигравали Суперкубок УЄФА у 1991 та 2008 роках. Їхня позиція у війні против росії не дозволяє їм називати себе громадянами нашої країни.