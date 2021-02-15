Футболист сборной Украины и венгерского Ференцвароша Игорь Харатин показал трюк с мячом в своем инстаграме.

Спортсмен стоял в районе углового флажка. Он дважды технично перекинул мяч через голову, а затем ударил с подрезкой, забив в пустые ворота с нулевого угла.

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Харатин скромно подписал видео: "Когда у тебя выходной". А в комментариях уже собрались некоторые известные люди.

Что известно о Харатине

Воспитанник Динамо Игорь Харатин дебютировал в сборной Украины в сентябре прошлого года в гостевом матче против команды Испании и с тех пор провел за "желто-синих" четыре поединка.

В текущем сезоне в 31 поединке во всех турнирах подопечный Сергея Реброва забил за Ференцварош шесть мячей и отдал две голевые передачи.