Супергол с нулевого угла: футболист сборной Украины Харатин проделал фантастический трюк с мячом
Футболист сборной Украины и венгерского Ференцвароша Игорь Харатин показал трюк с мячом в своем инстаграме.
Источник:24 канал
Спортсмен стоял в районе углового флажка. Он дважды технично перекинул мяч через голову, а затем ударил с подрезкой, забив в пустые ворота с нулевого угла.
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Харатин скромно подписал видео: "Когда у тебя выходной". А в комментариях уже собрались некоторые известные люди.
Что известно о Харатине
Воспитанник Динамо Игорь Харатин дебютировал в сборной Украины в сентябре прошлого года в гостевом матче против команды Испании и с тех пор провел за "желто-синих" четыре поединка.
В текущем сезоне в 31 поединке во всех турнирах подопечный Сергея Реброва забил за Ференцварош шесть мячей и отдал две голевые передачи.
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