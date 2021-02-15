Футболіст збірної України та угорського Ференцвароша Ігор Харатін показав трюк з м'ячем в своєму інстаграмі.

Спортсмен стояв в районі кутового прапорця. Він двічі технічно перекинув м'яч через голову, а потім технічно вдарив з підрізуванням, забивши в порожні ворота з нульового кута.

Дивіться також У футболіста збірної України Маліновського є проблеми зі здоров'ям: йому потрібна операція

Харатін скромно підписав відео: "Коли у тебе вихідний". А в коментарях вже зібралися деякі відомі люди.

Що відомо про Харатіна

Вихованець Динамо Ігор Харатін дебютував у збірній України у вересні минулого року в гостьовому матчі проти команди Іспанії і з тих пір провів за "жовто-синіх" чотири поєдинки.

У поточному сезоні в 31 поєдинку у всіх турнірах підопічний Сергія Реброва забив за Ференцварош шість м'ячів і віддав дві гольові передачі.