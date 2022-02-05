Бей своих, чтобы чужие боялись

Клуб Хассания Агадир побеждал после первого тайма со счетом 1:0. Гости стремились удержать преимущество и воспользовались неслыханным подарком от Рапид Уэд-Зем.

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На 80-й минуте при счете 0:1 защитники хозяев не смогли остановить мяч. В итоге нападающий гостей Саада Морсли побежал прессинговать голкипера Мехди Уая.

31-летний голкипер растерялся, словно впервые в жизни увидел мяч. Он не смог его с первой попытки обработать. Второе прикосновение Уая будет сниться ему еще долго.

Голкипер хотел сильно выбить мяч, но со всей силы вогнал в собственные ворота – бей своих, чтобы чужие боялись!

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Благодаря второму голу Хассания Агадир одержала победу со счетом 0:2. На последних минутах судья показал три красные карточки.