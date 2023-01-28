Арбитры получат указание контролировать поведение голкиперов во время серии пенальти. Никакой психологической давки со стороны стражей ворот больше не будет.

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Будут работать более тщательно

Этот вопрос обсуждался по инициативе Международного совета ФА, законотворческого органа футбола. Изменения в регламенте не предусмотрены. Но арбитры вынуждены будут следить за поведением вратарей и более жестко оценивать их действия.

Речь идет именно о психологической давке со стороны вратарей во время подготовки игроков пробить 11-метровый удар. Арбитры вынуждены будут нивелировать "нечестную тактику" вратарей. Во время серии пенальти голкипер в выигрышном положении, если пропустил пенальти – то бывает, а если отбил – ты герой. Это и позволяет вратарям манипулировать эмоциями соперника.

Виновник праздника

Рассмотреть совет этот вопрос заставило уже сверхспортивное поведение Эмелиано Мартинеса. Аргентинский голкипер перед пробитием 11-метрового регулярно выбивал мяч из-под ног соперника, перекочевал его умышленно в другое место, задерживал пробитие пенальти и нашептывал сопернику дизморальную речь.

Проделки Эмилиано Мартинеса