Арбітри отримають вказівку контролювати поведінку голкіперів під час серії пенальті. Жодної психологічної тисняви зі сторони стражів воріт більше не буде.

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Працюватимуть прискіпливіше

Це питання обговорювалося за ініціативи Міжнародної ради FA, законотворчого органу футболу. Змін у регламенті не передбачено. Але арбітри змушені будуть стежити за поведінкою воротарів та більш жорстко оцінювати їхні дії.

Мова йде саме про психологічну тисняву зі сторони воротарів під час підготовки гравців пробити 11-метровий удар. Арбітри змушені будуть нівелювати "нечесну тактику" воротарів. Під час серії пенальті голкіпері у виграшному становищі, якщо пропустив пенальті – то буває, а якщо відбив – ти герой. Це і дозволяє воротарям маніпулювати емоціями суперника.

Винуватець свята

Розглянути раду це питання змусила вже наднеспортивна поведінка Емеліано Мартінеса. Аргентинський голкіпер перед пробиттям 11-метрового регулярно вибивав м'яч з під ніг суперника, перекочував його навмисне у інше місце, затримував пробиття пенальті та нашіптував супернику дизморальну промову.

Витівки Еміліано Мартінеса