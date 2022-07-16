Ракицкий вернется в Шахтер, – СМИ
Источник:телеграмм-канал "ТаТоТаке"
Война на Украине повлияла на состав донецкого Шахтера. "Горняки" потеряли почти всех своих легионеров.
Возвращение воспитанника
Лишь Лассина Траоре вернулся в расположение Шахтера. Случилось это 16 июля. До этого в составе донецкого клуба был исключительно украинским.
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Поэтому "горняки" решили закрыть проблемные позиции бывшими футболистами команды. Колос сообщил об уходе из команды Андрея Тотовицкого, уже присоединившегося к Шахтеру на собрании в Нидерландах.
Теперь по информации "ТаТоТаке", вскоре снова черно-оранжевую футболку наденет Ярослав Ракицкий. Центральный защитник близок к возвращению после бегства из России.
Напомним, что после ухода из Зенита Ракицкий вернулся в донецкий клуб, чтобы сыграть за "горняков" в благотворительном турне. Также после отъезда со вражеского чемпионата Ярослав поддерживал форму в харьковском Металлисте.
Ракицкий уже был лидером защиты Шахтера
- Ярослав Ракицкий – воспитанник Шахтера, который в 2009 году перешел выступать за главную команду "горняков".
- За основу донецкого клуба выступал долгие 10 лет. В январе 2019 подписал контракт с российским Зенитом.
- В последнем для себя сезоне отыграл за "горняков" 16 матчей, в которых отличился одним голом и ассистом.