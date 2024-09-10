Георгий Судаков, футболист Шахтера, забил гол в игре с Чехией во втором туре Лиги наций. 22-летний футболист вернул интригу в матче.

Читайте также Владислав Ванат впервые забил в составе сборной Украины: видео гола

Судаков забил еще один гол сборной Украины в Лиге наций

Игрок сборной Украины, Николай Матвиенко, привез пенальти, который успешно реализовал Соучек. Под конец игры на 84-й минуте Георгий Судаков забил гол и уменьшил преимущество чехов, счет 3:2.

Отметим, что для Судакова это второй гол в футболке сине-желтых. В составе национальной команды Георгий провел 20 матчей.

Видео гола Георгия Судакова:

К сожалению, в итоге сборная Украины уступила Чехию во втором туре Лиги наций. Для подопечных Реброва это второе поражение подряд на старте этого турнира.