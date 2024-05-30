Готов к новым вызовам: Судаков летом планирует оказаться в топ-чемпионате
Источник:inews.co.uk
Гранды европейского футбола давно держат на радарах звезду сборной Украины и Шахтера Георгия Судакова. Полузащитник тоже не против сменить клубную прописку.
Георгий Судаков настроен вывезти свою семью из Украины и начать новый сезон в одной из топ-лиг Европы. Полузащитник Шахтера считает, что достиг максимума в своем нынешнем клубе.
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Судаков заинтриговал своим будущим
21-летний футболист мечтает попасть в Английскую Премьер-лигу. Об этом он заявил одному из британских изданий.
О, Премьер-лига – моя мечта. Было бы здорово сыграть там, в одном из топ-клубов. Я не могу выделить какой-либо из них как приоритет, это все известные клубы. Как сказал Пеп Гвардиола, выиграть Премьер-лигу сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов,
– сказал Судаков.
Судаков признался, что из-за войны в Украине его семья не чувствует себя в безопасности. Это еще одна причина переехать в Европу.
"Сегодня в Украине нет безопасного места. Все боятся. Морально это сложно. Каждый раз, когда моя дочь слышит сирены, она бежит прятаться под одеяло. Трудно это принять. Я имею возможность перевезти семью за пределы Украины", – рассказал полузащитник Шахтера.
Талантливый футболист сборной Украины надеется удачно выступить на Евро-2024. Это позволит ему подписать контракт с топ-клубом.
Я только что говорил об этом со своей супругой, буквально 30 минут назад. Мое настроение такое – я достиг в Шахтере всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. Я надеюсь показать, на что я способен на Евро, и тогда мое будущее изменится,
– добавил Судаков.
Гранды Европы выстраивались в очередь за Судаковым
- Предметный интерес к самому дорогому игроку УПЛ проявляют Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Милан, Ювентус. Итальянский Наполи даже подготовил улучшенное предложение по Судакову.
- Зимой Шахтер переподписал новое соглашение со своим бриллиантом. Так что можно не сомневаться, что боссы "горняков" попытаются получить максимум за своего воспитанника.
- Кстати, контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. По данным Transfermarkt его стоимость составляет 25 миллионов евро.