"Россия украла детство и мечту о футболе": Судаков вспомнил первые дни войны

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков встретил полномасштабное вторжение России в Киеве. В это время его жена Елизавета была беременной.

В первые страшные дни войны Судаков волновался за своих родных и друзей. О своих ощущениях 22-летний футболист рассказал итальянскому изданию La Repubblica.

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Судаков: Думал, что больше никогда не смогу играть

22 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Георгий вместе с беременной женой и ее родителями прятался от ракетных ударов страны-агрессора в бомбоубежище.

Моя жена была беременна и должна была родить нашу дочь. Мы прятались от российских ракет в бомбоубежище с ней и ее родителями. Но я очень волновался за своего младшего брата, который был один в академии Металлиста в Харькове, и за родителей, которые остались сами в Черкассах. Эмоции, которые невозможно передать,

– сказал Судаков.

В моменты неопределенности относительно будущего Судаков задумывался о смене профессии.

"Это были самые страшные дни в моей жизни. Если в 2014 году Россия украла мои детские эмоции, то в 2022 году она забрала мою мечту о футболе. Я думал, что больше никогда не смогу играть, что стану водителем грузовика или буду работать на автомойке. Зато через некоторое время мы начали играть первые благотворительные матчи. Я был счастлив просто потому, что снова мог заниматься тем, что действительно люблю", – рассказал Судаков.

Судаков покинул родной дом из-за российских оккупантов