Мы подвели нашу страну, – Судаков извинился за поражение сборной Украины в Лиге наций

Полузащитник сборной Украины и Шахтера Георгий Судаков прокомментировал результат поединка Лиги наций с Чехией. Футболист вышел на замену в матче и стал автором забитого мяча.

"Сине-желтые" крайне неудачно стартовали в розыгрыше Лиги наций сезона-2024/25. Подопечные Сергея Реброва потерпели два поражения от сборных Албании (1:2) и Чехии (2:3).

Читайте также "Нет последовательности": украинский тренер раскритиковал работу Реброва во главе сборной

Судаков: Нужно работать значительно лучше

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков со скамейки запасных начал поединок против Чехии. Игрок Шахтера появился на поле во втором тайме. 22-летний футболист стал автором гола на 80-й минуте и был близок, чтобы сравнять счет во встрече.

После матча Судаков извинился перед болельщиками за поражение.

"Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны и должны оставаться едиными.

Еще долгий путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать значительно лучше", – написал Судаков в инстаграме.

Отметим, что после двух сыгранных матчей сборная Украины замыкает квартет В1 Лиги наций. Два следующих поединка подопечные Реброва сыграют в октябре: 11 числа с Грузией и 14 с Чехией. Чтобы сохранить прописку в дивизионе В "сине-желтым" нужно побеждать соперников.