Не рассчитываем на усталость англичан, – Судаков рассказал о подготовке сборной Украины

Сборная Украины по футболу продолжает готовиться на базе Брентфорда к матчу отбора на Евро-2024 против Англии. Полузащитник Георгий Судаков прокомментировал подготовку к поединку.

Футболист донецкого Шахтера рассказал о прекрасной атмосфере в команде и тренировочном процессе под руководством нового тренера сборной Руслана Ротаня. Георгий Судаков не стал сравнивать рабочие моменты Ротаня в "молодежке" и главной команде страны.

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Судаков: Руслан Петрович хочет донести до всех игроков свои идеи

"Настроение у нас позитивное, готовимся к матчу. Атмосфера – просто супер. Я рад видеть всех своих партнеров. Для меня Руслан Ротань – хорошо знакомый наставник по молодежной команде. Его тренерский стиль не изменился, хотя в "молодежке" немного другой график тренировок. Это первый сбор национальной команды под руководством Руслана Петровича, и он хочет донести до всех игроков свои идеи, поэтому уделяет много внимания тактике. Но сама тренировка такая же, как и в молодежной сборной", – сказал Судаков.

Полузащитник Шахтера заявил, что впервые сыграет на столь высоком уровне в футболке национальной команды. Хотя уже есть опыт выступлений на высоком уровне в составе "горняков".

У Георгия Судакова уже три матча в футболке национальной команды.

Судаков отметил будущего соперника. Георгий рассказал, что его команда не рассчитывает на подарки от английской сборной.

Что касается сборной Англии, то у них очень сильный состав, большой выбор исполнителей. На мой взгляд, не имеет большого значения, кто в них будет играть. Там каждый может выйти в поле и не выпадет из команды. Мы не рассчитываем на усталость англичан после матча с Италией. Должны подготовиться на все сто процентов к этому очень важному и тяжелому противостоянию,

– ответил полузащитник "сине-желтых".

В преддверии важного поединка сборная Украины проведет контрольный спарринг против английского Брентфорда, на базе которого готовится к матчу против Англии. Болельщики и СМИ не смогут следить за встречей, которая будет носить закрытый характер. Начало матча 23 марта в 19.00.

Напомним, что участие в предстоящем противостоянии точно не возьмет защитник Илья Забарный, уже покинувший расположение сборной после разговоров с врачами Борнмута

Также участие в матче против Англии под вопросом капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко. Футболист Аль-Айна заявил, что его судьба определится через 2 – 3 дня непосредственно в поединке.

Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков подхватили простуду, но она не должна помешать футболистам сыграть против команды "трех львов".

Англия перед игрой с Украиной уже проведет стартовый матч против Италии (23 марта в 21:45). Поединок против "сине-желтых" состоится 26 марта в 19:00 (по Киеву) на "Уэмбли".