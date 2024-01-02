"Мечта тренера Ювентуса": Судаков стал лицом известного спортивного издания в Италии
Источник:Tuttosport
Пока футболисты Шахтера отдыхают от насыщенной первой части сезона, интерес к Георгию Судакову не угасает. 21-летним атакующим полузащитником "горняков" заинтересовались в Италии.
Футболисту приписывают серьезный интерес со стороны туринского Ювентуса, уже давно следящего за Георгием. Недавно в борьбу еще включилось Наполи.
Интересно узнать Заманчивая сумма: сколько Судаков может зарабатывать Ювентусе, если согласится на трансфер
В Италии уже ждут Судакова
Теперь еще и в СМИ фигурирует информация, что игрой Судакова заинтересовался английский Брайтон, возглавляемый бывшим наставником Шахтера Роберто Де Дзерби.
Однако интерес от Ювентуса наибольший.
Параллельно с этим украинский футболист неожиданно всем стал лицом известного спортивного итальянского издания Tuttosport. 21-летний атакующий полузащитник попал на титульную страницу газеты.
В издании не побоялись громких слов.
Георгий Судаков – мечта главного тренера Ювернтуса Массимилиано Аллегри,
– говорится в газете.
Судаков на обложке Tuttosport / Фото итальянского издания
Шахтер хочет солидно заработать на трансфере своего лидера. Речь шла даже о сумме, которая будет близка той, которую выручили при Михаиле Мудрике за его переход в Челси. Однако в Турине не готовы платить такие большие деньги за Судакова. Ведь для этого клуба придется попрощаться с несколькими футболистами.
Наполи Наполе вроде бы готово отдать за украинца те деньги, которые захотят в донецком клубе. Также чемпион Италии в прошлом сезоне-2022/2023 проявляет интерес к центрбеку Шахтера Николаю Матвиенко.
Недавно в СМИ появилась цифра показывающая, сколько Георгий будет зарабатывать в Ювентусе, если согласится на переезд. А это больше 1,5 миллиона евро за сезон.К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Судаков не впечатляет своей результативностью – всего 3 гола и ассист в 18 сыгранных поединках. Несмотря на это, Георгий остается одним из лидеров команды и одной из самых ярких персон на футбольном поле.