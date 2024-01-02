Футболісту приписують серйозний інтерес з боку туринського Ювентуса, який вже давно стежить за Георгієм. Нещодавно у боротьбу ще й включилось Наполі.

Цікаво дізнатись Приваблива сума: скільки Судаков може заробляти Ювентусі, якщо погодиться на трансфер

В Італії вже чекають на Судакова

Тепер ще й у ЗМІ фігурує інформація, що грою Судакова зацікавився англійський Брайтон, який очолює колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Однак інтерес від Ювентуса є найбільшим.

Паралельно із цим український футболіст несподівано для усіх став обличчям відомого спортивного італійського видання Tuttosport. 21-річний атакувальний півзахисник потрапив на титульну сторінку газети.

У виданні не побоялись гучних слів.

Георгій Судаков – мрія головного тренера Ювернтуса Массіміліано Аллегрі,

– йдеться у газеті.



Судаков на обкладинці Tuttosport / Фото італійського видання

Шахтар хоче солідно заробити на трансфері свого лідера. Йшла мова навіть про суму, яка буде близькою до тієї, яку виручили за Михайла Мудрика за його перехід у Челсі. Однак у Турині не готові платити такі великі гроші за Судакова. Адже для цього клубу доведеться попрощатись із одразу декількома футболістами.

Натомість Наполі начебто готове віддати за українця ті гроші, які захочуть у донецькому клубі. Також чемпіон Італії у минулому сезоні-2022/2023 проявляє інтерес до центрбека Шахтаря Миколи Матвієнка.

Нещодавно у ЗМІ з'явилась цифра, яка показує, скільки Георгій зароблятиме у Ювентусі, якщо погодиться на переїзд. А це більше за 1,5 мільйона євро за сезон.

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Судаков не вражає своєю результативністю – лише 3 голи та асист у 18-ти зіграних поєдинках. Попри це Георгій залишається одним із лідерів команди та однією з найяскравіших персон на футбольному полі.