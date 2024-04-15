Покинул поле прихрамывая: лидер Шахтера травмировался в матче УПЛ

В воскресенье, 14 апреля, состоялся матч 24-го тура УПЛ-2023/2024, в котором Шахтер сыграл на выезде против полтавской Ворсклы. Поединок был насыщен борьбой, поэтому далеко не все смогли доиграть матч до конца.

Речь идет об одном из лидеров Шахтера Георгии Судакове. 10-ка “горняков” был заменен в конце основного времени матча. Вместо атакующего полузащитника на поле появился Тарас Степаненко, пишет 24 Канал.

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"Горняки" остались без лидера

21-летний футболист травмировал после одного из столкновений с соперником на фланге. Хотя в течение всего поединка Георгию сильно доставалось по ногам от игроков Ворсклы.

Судаков покинул поле с помощью клубных врачей и прихрамывая.

Отметим, что финальный свисток зафиксировал победу Шахтера над Ворсклой 0:1. Единственный и победный гол в матче был забит на 22-й минуте игры. "Горняки" одержали победу даже в меньшинстве. На 56-й минуте Зубков пытался сыграть на добивании, но первым на мяче был голкипер хозяев Исенко. Александр нечаянно ногой попал не по мячу, а по голове вратарю полтавского клуба. Зубков за такой инцидент был удален с поля.

Отметим, что главный тренер Шахтера Марино Пушич раскритиковал работу судьи в поединке, который принимал сомнительные решения в моментах борьбы. Здесь речь идет и о травме Судакова, и о красной карточке для Зубкова. Наставник "горняков" назвал это удаление "разрушением игры".

Шахтер после этой минимальной победы в Полтаве набрал уже 52 балла и продолжает удерживать лидерство в таблице УПЛ. Отрыв от второго киевского Динамо составляет 4 очка. Ворскла с 30 пунктами занимает 7-ю позицию.

Для Судакова этот матч стал 28-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых Георгий отметился 7 голами и 3 ассистами.

Ближайший поединок команда Пушича проведет 18 апреля против луганской Зари.