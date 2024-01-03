"Горняки" не в восторге от предложения: бывший соперник Шахтера хочет оформить трансфер Судакова

Европейские клубы уже могут думать над усилением своих команд, ведь в начале нового 2024 года открылось трансферное окно. Одним из тех, кто может переехать из УПЛ за границу, может стать игрок Шахтера Георгий Судаков.

С каждым днем в СМИ появляется все больше слухов, подогревающих интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику. Речь идет не только об интересе со стороны туринского Ювентуса, считающегося главным фаворитом на подписание лидера Шахтера.

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Судаков может продолжить карьеру в Бундеслиге

В список заинтересованных в оформлении трансфера добавился еще и Лейпциг из Бундеслиги. Более того, немцы не только следят за украинским футболистом, а уже и сделали предложение "горнякам".

Сообщается, что оно составила 25 миллионов евро, но не было принято Шахтером. Донецкий клуб дал понять немцам, что хочет получить за своего футболиста минимум на 10 миллионов больше.

Такую же сумму "горняки" озвучили Ювентусу и Наполи, которые также проявляют активный интерес к Судакову и готовы действовать уже в январе, а не ждать летнего трансферного окна.

Отметим, что после 16 туров Лейпциг занимает четвертое место в Бундеслиге, отставая от лидера леверкузенского Байера на 9 очков.

. Лейпциг и Шахтер встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023, тогда команды обменялись разгромными победами, а Георгий Судаков отметился ассистом на Михаила Мудрика.