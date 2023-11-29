Воспитанник донецкого Шахтера попал в интересы не только туринского Ювентуса, интерес которого в СМИ приписывают уже давно. Подогревает эту тему еще и известный инсайдер Фабрицио Романо, который делал много вбросов в инфопространство по трансферам Михаила Мудрика и Анатолия Трубина, перешедших в итоге в Челси и Бенфику.

Интересно Показал, что он "горняк": Судаков достойно ответил на резкое заявление Цыганика о футболке Ювентуса

Заинтересованность отовсюду

Теперь авторитетный инсайдер взялся за сватовство Георгия Судакова. По его информации, за атакующим полузащитником "кротов" следят многие клубы из Германии, Англии и Италии.

Все они уже отправили своих скаутов, чтобы те внимательно следили за футболистом Шахтера и сборной Украины. Однако самой большой проблемой для заинтересованных клубов будет финансовые вкусы "горняков", желающих заработать на трансфере Судакова немалую сумму.

Романо сообщил, что Шахтер хочет получить за Георгия сумму, которая будет близка той, что клуб заработал при Михаиле Мудрике от лондонского Челси.

Инсайдер уверен, что эти прихоти дончан не отпугивают заинтересованные клубы, а переезд Судакова в европейский клуб состоится уже в новом 2024 году.

Напомним. У Судакова есть длительный контракт с "горняками" до конца июня 2028 года. В этом сезоне Георгий стал новой десяткой Шахтера, за который провел уже 83 поединка (по 13 голов и ассистов).

Отметим, что в 2023 году Шахтеру осталось сыграть лишь четыре матча, один из которых в Лиге чемпионов против Порта, где определится судьба участника плей-офф ЛЧ и того, кто опустится в Лигу Европы. Также впереди у "кротов" матчи УПЛ против Металлиста 1925 и Вереса. Также 18 декабря команда Марино Пушича проведет товарищескую игру с Ависпой Фукуокой.