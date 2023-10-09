Ответ с осторожностью: Судаков рассказал, как избежать валидола в игре против Северной Македонии

Сборная Украины по футболу начала подготовку к двум ближайшим матчам отбора на Евро-2024. Уже 14 октября "сине-желтые" проведут первую из двух игр в октябре.

В лагере сборной к играм готовится и атакующий полузащитник Шахтера Георгий Судаков, по которому пристально следит туринский Ювентус. "Старая синьора" уже несколько раз отправляла своих представителей на поединки с участием Георгия, в том числе на матчи сборной Украины.

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Судаков: Надо серьезно настраиваться на игру с первых минут, чтобы не вышло так, как в предыдущей встрече

Сам Георгий с хорошим настроением проводит начало сбора "сине-желтых". Судаков вспомнил предыдущую волевую победу Шахтера в Лиге чемпионов, в которой "горняки" закамбечили с 2:0 до 2:3. Также было и в первой игре Украины против Северной Македонии, когда Виктор Цыганков стал автором победного гола.

Отметим, что в этот раз Цыганков не сможет помочь сборной из-за травмы, полученной в игре Ла Лиги Жирона – Реал.

Полузащитник "горняков" рассказал о начале сбора и оценил уровень будущего соперника "сине-желтых".

"После таких камбеков понимаешь, что в футболе возможно все. Надо работать и верить в свои силы, тогда все будет хорошо. После матча с Антверпеном мы сразу отправились в Прагу. Я здесь уже три дня, то есть время для отдыха было, я уже полностью возобновился. Сегодня была первая тренировка – ребята из Динамо просто немного пробежались, а представители Шахтера еще и сделали упражнения на технику и поиграли в квадрат", – сказал Георгий.

Футболист дончан заметил, что в предстоящем противостоянии на стороне его сборной будет 12-й игрок. Хотя номинально игра будет "домашней" для команды Сергея Реброва, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину будет проходить в чешской Праге.

Северная Македония – соперник непростой, и мы это уже увидели. Недавно македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда. Но надеемся, что в Праге будет больше наших болельщиков и соответственно больше поддержки. Мы это ощутим, и играть будет легче, чем в первом матче на выезде. Надо серьезно настраиваться на игру с первых минут, чтобы не получилось так, как в предыдущей встрече,

– добавил Судаков.

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Матч Украина – Северная Македония начнется 14 октября в 16:00. После чего "сине-желтые" отправятся на выездную игру против Мальты (поединок состоится 17 октября).