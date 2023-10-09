Из-за различных повреждений Сергей Ребров не сможет рассчитывать на двух лидеров – Виктора Цыганкова и капитана сборной Андрея Ярмоленко. Также из-за проблем со спиной выпал из обоймы национальной команды голкипер Реала Андрей Лунин.

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Караваев: Даже, несмотря на такие потери, в сборной большая конкуренция

Правый защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал кадровые потери сборной Украины в преддверии двух матчей отбора на Евро-2024 в октябре. Фланговый защитник "сине-желтых" отметил, что потеря Цыганкова и Ярмоленко велика для сборной, ведь в последнем поединке оба отмечались результативными действиями в своих клубах.

По мнению Караваева, Ребров сможет найти достойную замену выбывшим из игры лидерам.

Даже, несмотря на такие потери, в сборной большая конкуренция. В хорошей форме, например, Александр Зубков. Приедет Назарий Русин, который может без проблем отыграть на любом фланге или острие атаки. Что касается меня, то я готов сыграть на любой позиции, где меня увидит тренерский штаб,

– рассказал Караваев.

Также Александр добавил, что отсутствие лидеров дополнительно мотивирует других приезжающих в сборную футболистов, чтобы помочь команде.

"У нас сильный тренерский штаб, который разбирает каждую игру. Нам показывают и наши матчи, и матчи соперников. Готовимся тщательно и все понимаем. То есть теоретически и физически мы полностью готовы, а уже на футбольном поле должны продемонстрировать стопроцентную концентрацию, чтобы все получилось как нельзя лучше" и реализовались тренерские наставления", – заявил защитник киевлян.

Отметим, что Сергей Станиславович дозвал вместо травмированных Цыганков и Ярмоленко в сборную Александра Пихальнока и вышеупомянутого Назария Русина. Также извлечение в национальную команду получил центрбек Днепра-1 Александр Сваток.

К сожалению, продолжает свое восстановление центральный защитник Динамо Денис Попов, хотя тренируется индивидуально в лагере сборной.

Напомним! Уже 14 октября сборная Украины примет Северную Македонию, а 17 октября сыграет на выезде против Мальты в отборе на Евро-2024. В эти поединки "сине-желтые" набрали 7 баллов и идут на третьем месте в группе. Столько же очков у второй Италии и четвёртых северных македонцев.