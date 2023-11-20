Дело Павелко затягивается: президенту УАФ в очередной раз продлили арест

Глава УАФ Андрей Павелко с июня 2023 года находится в СИЗО. Футбольный функционер подозревается в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственных газонов для футбольных полей.

20 ноября суд Львова продлил срок содержания под стражей президента УАФ Андрея Павелко. Об этом сообщил известный спортивный деятель и журналист Константин Андриюк.

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Футбольному функционеру продлили содержание под стражей на 60 суток – до 18 января 2024 года.

"Время новостей о постоянном жителе СИЗО, отстраненном от должности главы УАФ и подозреваемом в уголовном преступлении – Андрее Павелко. Сегодня, суд города Львова продлил ему меру пресечения – содержание в СИЗО до 18.01.2024.

Все будет хорошо, Андрей Васильевич! Все у вас в СИЗО, будет ХОРОШО!", – написал Андриюк.

Андрей Павелко в суде: смотрите видео

Ранее сообщалось, что 23 ноября должен был истечь последний срок содержания Павелко под арестом. Затем анонсировался обвинительный акт и суд. Однако эти прогнозы не подтвердились.