Суд отклонил запрос белоруски Тимановской о ее допуске к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

В своем вердикте CAS заявил, что Тимановская не сумела доказать свою правоту. Спортсменка хотела выступить в беге на 200 метров, соревнования в которых прошли сегодня, 2 августа.

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"Президент ad hoc отделения CAS отклонил срочную просьбу отложить исполнение обжалуемого решения, поскольку спортсменка не смогла доказать свою правоту", – говорится в документе.

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