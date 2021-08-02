Суд отклонил запрос белоруски Тимановской о ее допуске к Олимпиаде
2 августа 2021 , 19:03Читати новину українською
Источник:CAS
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.
В своем вердикте CAS заявил, что Тимановская не сумела доказать свою правоту. Спортсменка хотела выступить в беге на 200 метров, соревнования в которых прошли сегодня, 2 августа.
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"Президент ad hoc отделения CAS отклонил срочную просьбу отложить исполнение обжалуемого решения, поскольку спортсменка не смогла доказать свою правоту", – говорится в документе.
Что известно о скандале с легкоатлеткой
- На Олимпийских играх в Токио Тимановская публично раскритиковала спортивное руководство страны. По словам девушки, они ошиблись в документах, из-за чего она вынуждена была бежать не ту дистанцию.
- Из-за этого 1 августа представители олимпийского комитета Беларуси купили Тимановской билет на самолет домой и пытались вывезти ее из Токио.
- Девушка успела вовремя обратиться к японским полицейским в аэропорту. Они взяли ее под охрану.
- В Международном олимпийском комитете рассказали, что спортсменка в безопасности – она ночевала в гостинице аэропорта.