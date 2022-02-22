Стыдно, что говорю по-русски, – украинский футболист отреагировал на агрессию РФ
22 февраля 2022 , 19:12Читати новину українською
Источник:инстаграм Игоря Пластуна
Украинский футболист Игорь Пластун, который сейчас играет за болгарский Лудогорец, сделал откровенное заявление на фоне обострения российской агрессии против Украины.
На собственной странице в инстаграме Пластун написал: "Стыдно, что говорю по-русски". Эту фразу Игорь разместил рядом с украинским флагом.
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Таким образом бывший футболист национальной сборной Украины отреагировал на ситуацию с российскими угрозами.
Что известно о Пластуне
- Сейчас защитник играет за гранд болгарского футбола – Лудогорец. Ранее Пластун защищал цвета бельгийского Гента, львовских Карпат и киевской Оболони.
- В активе Игоря четыре поединка за национальную сборную Украины.