Стыдно, что говорю по-русски, – украинский футболист отреагировал на агрессию РФ

22 февраля 2022 , 19:12
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инстаграм Игоря Пластуна

Украинский футболист Игорь Пластун, который сейчас играет за болгарский Лудогорец, сделал откровенное заявление на фоне обострения российской агрессии против Украины.

На собственной странице в инстаграме Пластун написал: "Стыдно, что говорю по-русски". Эту фразу Игорь разместил рядом с украинским флагом.

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Таким образом бывший футболист национальной сборной Украины отреагировал на ситуацию с российскими угрозами.

Что известно о Пластуне

  • Сейчас защитник играет за гранд болгарского футбола – Лудогорец. Ранее Пластун защищал цвета бельгийского Гента, львовских Карпат и киевской Оболони.
  • В активе Игоря четыре поединка за национальную сборную Украины.
Автор: Юрій Семенюк