На власній сторінці в інстаграмі Пластун написав: "Соромно, що говорю російською". Цю фразу Ігор розмістив поруч з українським прапором.

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Таким чином колишній футболіст національної збірної України відреагував на ситуацію з російськими загрозами.

Що відомо про Пластуна