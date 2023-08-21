Бойца UFC веселит нападение России: американец раскритиковал соотечественников за помощь Украине

К сожалению, не все понимают, что без победы Украины в войне с Россией безопасность значительной части мира будет под большой угрозой. В отличие от таких людей, как легендарный хоккеист Доминик Гашек, систематически поддерживающий Украину, есть и другие персонажи.

Одним из таких является американский боец UFC Шон Стрикленд. Он в очередной раз продемонстрировал, что имеет проблемы с интеллектом. Ранее Шон уже высказывался о войне в Украине, а теперь подтвердил, что не прогрессирует.

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Шон Стрикленд против помощи Украине

32-летний американский спортсмен выступил с критикой своих соотечественников. Он назвал всех американцев, кто поддерживает Украину, тупыми.

Мне было смешно, когда Россия вторглась в Украину и я сказал, что вмешиваться в это – безумие… Все набросились на меня и назвали мудаком. Миллиарды долларов (израсходованные правительством США на поддержку Украины – 24 Канал), инфляция, и теперь вы, тупые уродцы, расстроены… Боже, американцы – это определение тупости,

– написал боец в соцсети.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения этот персонаж уже высказывался о войне. Тогда он заявлял, что Украина должна сдаться перед агрессором, несмотря на то, что она может победить.

"Украина должна склонить колено и стать российской. Я понимаю, что это отстой, и вы можете победить. Но хотите ли вы стать Афганистаном на следующие 30 лет? Я не говорю, что это лучше, но эта горькая пилюля в конце концов сделает всем лучше", – заявлял тогда спортсмен.

. 9 сентября этот философ и гений мысли проведет титульный бой против действующего обладателя пояса в среднем весе – Исраэля Адесанье.

Кажется, мы точно знаем, за кого будет болеть вся Украина. Хотелось бы увидеть, как Стрикленд склонит колено и сдастся, ведь так всем будет лучше. Удачи тебе, Адесанья.