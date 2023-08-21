Одним із таких є американський боєць UFC Шон Стрікленд. Він учергове продемонстрував, що має проблеми з інтелектом. Раніше Шон уже висловлювався про війну в Україні, а тепер підтвердив, що не прогресує.

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Шон Стрікленд проти допомоги Україні

32-річний американський спортсмен виступив із критикою своїх співвітчизників. Він назвав усіх американців, хто підтримує Україну, тупими.

Мені було смішно, коли Росія вторглася в Україну і я сказав, що втручатися в це – божевілля… Усі накинулися на мене і назвали мудаком. Мільярди доларів (витрачені урядом США на підтримку України – 24 Канал), інфляція, і тепер ви, тупі виродки, засмучені… Боже, американці – це визначення тупості,

– написав боєць у соцмережі.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення цей персонаж уже висловлювався про війну. Тоді він заявляв, що Україна повинна здатися перед агресором, попри те, що вона може перемогти.

"Україна має схилити коліно та стати російською. Я розумію, що це відстій, і ви можете перемогти. Але чи хочете ви стати Афганістаном на наступні 30 років? Я не кажу, що це краще, але ця гірка пігулка зрештою зробить усім краще", – заявляв тоді спортсмен.

Цікаво. 9 вересня цей філософ та геній думки проведе титульний бій проти діючого володаря пояса у середній вазі – Ісраеля Адесан'ї.

Здається, ми точно знаємо за кого буде вболівати вся Україна. Хотілося б побачити, як Стрікленд схилить коліно та здасться, адже так усім буде краще. Успіхів тобі, Адесан'я.