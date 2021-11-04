Страшная трагедия во время поединка: африканский боксер умер после нокаута – видео
Источник:All Africa
Боксер из Зимбабве Таурай Зимунья умер после поражения нокаутом от земляка Тинаше Маджони. Спортсмен потерял сознание после завершения поединка.
Рефери не вмешался в ситуацию
24-летнего боксера нокаутировали в третьем раунде противостояния. Спортсмен потерял сознание. Ему же сразу оказали медицинскую помощь еще до госпитализации.
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Зимунья доставили в больницу, однако он так и не пришел в сознание.
За несколько секунд до нокаута было заметно, что Зимунья не отвечает на атаки соперника и даже не держал защиту. Однако рефери остановил избиение Таурайа.
Официальную причину смерти боксера пока не объявили. По предварительным данным, Таурай умер из-за кровоизлияния в мозг сразу после поединка.
Издание также отмечает, что этот случай стал первым в Зимбабве, ранее местные боксеры не умирали из-за травм, полученных на ринге.
Видео нокаута
- В апреле иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат потерял сознание во время поединка с эстонцем Антоном Виноградовым.
- Спортсмена госпитализировали и провели операцию на мозге, но он скончался через 10 дней.