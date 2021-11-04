Страшная трагедия во время поединка: африканский боксер умер после нокаута – видео

Боксер из Зимбабве Таурай Зимунья умер после поражения нокаутом от земляка Тинаше Маджони. Спортсмен потерял сознание после завершения поединка.

Рефери не вмешался в ситуацию

24-летнего боксера нокаутировали в третьем раунде противостояния. Спортсмен потерял сознание. Ему же сразу оказали медицинскую помощь еще до госпитализации.

Смотрите также На ринге скоропостижно скончался президент федерации бокса Львовщины Богдан Бурда

Зимунья доставили в больницу, однако он так и не пришел в сознание.

За несколько секунд до нокаута было заметно, что Зимунья не отвечает на атаки соперника и даже не держал защиту. Однако рефери остановил избиение Таурайа.

Официальную причину смерти боксера пока не объявили. По предварительным данным, Таурай умер из-за кровоизлияния в мозг сразу после поединка.

Издание также отмечает, что этот случай стал первым в Зимбабве, ранее местные боксеры не умирали из-за травм, полученных на ринге.

Видео нокаута