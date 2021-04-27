16 апреля Аль-Свайсат потерял сознание во время поединка с эстонцем Антоном Виноградовым. Спортсмена госпитализировали и провели операцию на мозге, но он умер через 10 дней.

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Пока неясно: смерть наступила из-за травмы, полученной во время боя, или проблемы со здоровьем были еще до выхода на ринг. Инцидент расследует местная полиция.

Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразила Международная ассоциация бокса (AIBA).