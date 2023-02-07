Скандинавская братва: еще пять стран выступили против возвращения россиян на Олимпийские игры

Очередная группа стран Европы адекватно и трезво оценивает ситуацию. Они твердо стоят на своей позиции и не собираются менять свое мнение.

Олимпийские и Паралимпийские национальные комитеты Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании выступили с общим заявлением. Страны категорически против возвращения спортсменов из России и Белоруссии в спортивные международные соревнования.

Достойно внимания Мэр Парижа призвала не допускать Россию к Олимпиаде-2024, пока идет война в Украине

Страны севера Европы выделили несколько аргументов, почему они придерживаются такой позиции. Все они логически подкреплены.

1. Ситуация в Украине не поменялась. 2. Мы твердо стоим на своей позиции не давать российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в международных соревнованиях. 3. Сейчас не лучшее время, чтобы рассматривать их возвращение. Это наша позиция. 4. Мы воспользуемся этой возможностью, чтобы заверить в наших незыблемой поддержке украинского народа и требования к миру. 5. Северные олимпийские и паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации будут работать вместе и в тесном диалоге с соответствующими заинтересованными сторонами для оценки и постоянного тщательного мониторинга ситуации,

– говорится в заявлении.

К слову, не только эти страны выразили желание изолировать Россию и Беларусь. Польша уже инициировала антироссийскую коалцию по спорту. Около 40 стран готовы выдвинуть МОК аналогичный ультиматум

Условия, при которых МОК разрешил россиянам и белорусам принять участие в Олимпийских играх