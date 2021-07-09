Странное решение Луческу: Динамо может подписать игрока российского ЦСКА

Киевское Динамо завершило первые тренировочные сборы в Швейцарии. Чемпион УПЛ активно ищет усиление даже в России.

Замена Беседину

В пятницу, 9 июля, нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин должен пройти медицинское обследование в Динамо. После чего футболист отправится с киевлянами на второй тренировочный сбор в Швейцарию.

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Руководство "бело-синих" планирует взять в аренду белоруса на один сезон, без права выкупа. Аркадий Запорожану, агент главного наставника киевлян Мирчи Луческу подтвердил, что игрок полетит с украинским грандом на сборы.

Зачем киевлянам Шкурин?

Вероятно, что белорус станет заменой травмированному форварду Артему Беседину. Футболист Динамо еще долго будет восстанавливаться после травмы. Другой нападающий киевского клуба Владислав Супряга уже ведет переговоры с итальянский Дженоа. Поэтому Мирчи Луческу нужно хорошо подумать, кем усилить атакующую линию.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Шкурина всего лишь в один миллион евро. А вот сколько захотят выручить россияне за перспективного форварда пока неизвестно.

Правда, Игорь Бурбас сообщал в своем твиттере, что киевляне готовы включить в аренду футболиста пункт о праве выкупа. Журналист отметил, что белорусскому нападающему пророчат большое будущее.

Очень вероятно, что уже на другие сборы в составе Динамо отправится новый нападающий. Это 21-летний белорус Илья Шкурин. Ему раздают большие авансы и хорошие перспективы. Переговоры на завершающей стадии. Речь идет об аренде с возможностью последующего выкупа,

– написал журналист

Что известно об Илье Шкурина