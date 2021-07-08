Завоевывает доверие Луческу

Чемпион УПЛ и швейцарский клуб разошлись результативной ничьей со счетом 3:3. Один из голов киевлян забил потенциальный новичок команды Денис Антюх.

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На 80-й минуте левый вингер в одно касание нанес снайперский удар прямо в дальнюю девятку ворот. Футболист "бело-синих" не прогадал, нанося удар из-за пределов штрафной. Таким ударом полузащитник сократил отставание команды Мирчи Луческу до 3:2.

Отметим, что Антюх уже не первый раз забивал за столичный клуб. Футболист забивал в игре против Базеля. Тот поединок завершился красивой ничьей 4:4.

Точку в конце встречи поставил Денис Гармаш. Подпишет ли киевский клуб Антюха, будет известно после тренировочных сборов. Все в руках тренерского штаба во главе с Луческу.

Антюх – игрок Колоса. Его контракт с клубом из Ковалевки рассчитан до конца декабря 2022 года.

В сезоне-2020/2021 24-летний полузащитник сыграл за Колос 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал такое же количество голевых передач на партнеров по команде. Также в его пассиве 5 желтых карточек.

Видео гола Антюха