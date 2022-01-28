Странно выглядит, когда боксеры обращаются за помощью, – Вирчис незадолго до смерти

Украинский боксер Владимир Вирчис умер. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Незадолго до этого на его фейсбук-странице появилось сообщение с просьбой о помощи.

По данным журналистов, у Вирчиса была депрессия, которая и могла подтолкнуть его к жуткому поступку.

Подробнее Умер известный украинский боксер Владимир Вирчис, – СМИ

О психологическом состоянии боксера может свидетельствовать и один из его постов в фейсбук, датированный 5 января. Там он обращается за помощью.

Наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их "кинули" близкие друзья на доверии? Можно ли стартовать с 0? Руки есть, ноги есть, мозга немного не хватает.) Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются... Если что, пишите в приват. Несколько странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются,

– написал тогда Вирчис.

Деталей смерти Вирчиса пока нет. По сообщению журналистов, он в четверг, 27 января, вышел из дома и не вернулся.

Владимиру Вирчису было 48 лет.

На профессиональном ринге боксер провел 28 боев и одержал 26 побед. 21 победа была одержана нокаутом.

Последний бой на профессиональном ринге Вирчис провел 24 октября 2009 года, одолев Эдгарса Калнарса.

Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

В 2008 году мог сразиться против Виталя Кличко за пояс чемпиона мира по версии WBC. Но проиграл это право кубинцу Хуану Карлосу Гомесу.

Полный текст сообщения Владимира Вирчиса:

"Привет, Друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.) Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются.) Алкоголь и наркотики не предлогать). Может вместе что-то придумаем? Если что, пишите в личку. Немого странно выглядет, когда боксёры за помощью обращаются)".