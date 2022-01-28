Странно выглядит, когда боксеры обращаются за помощью, – Вирчис незадолго до смерти
Источник:фейсбук Владимира Вирчиса
Украинский боксер Владимир Вирчис умер. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Незадолго до этого на его фейсбук-странице появилось сообщение с просьбой о помощи.
По данным журналистов, у Вирчиса была депрессия, которая и могла подтолкнуть его к жуткому поступку.
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О психологическом состоянии боксера может свидетельствовать и один из его постов в фейсбук, датированный 5 января. Там он обращается за помощью.
Наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их "кинули" близкие друзья на доверии? Можно ли стартовать с 0? Руки есть, ноги есть, мозга немного не хватает.) Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются... Если что, пишите в приват. Несколько странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются,
– написал тогда Вирчис.
Деталей смерти Вирчиса пока нет. По сообщению журналистов, он в четверг, 27 января, вышел из дома и не вернулся.
- Владимиру Вирчису было 48 лет.
- На профессиональном ринге боксер провел 28 боев и одержал 26 побед. 21 победа была одержана нокаутом.
- Последний бой на профессиональном ринге Вирчис провел 24 октября 2009 года, одолев Эдгарса Калнарса.
- Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).
- В 2008 году мог сразиться против Виталя Кличко за пояс чемпиона мира по версии WBC. Но проиграл это право кубинцу Хуану Карлосу Гомесу.
Полный текст сообщения Владимира Вирчиса:
"Привет, Друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.) Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются.) Алкоголь и наркотики не предлогать). Может вместе что-то придумаем? Если что, пишите в личку. Немого странно выглядет, когда боксёры за помощью обращаются)".