Странная история: Роналду могут оправдать по громкому делу об изнасиловании
Источник:AP News
Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду был обвинен в изнасиловании. Судья в США рекомендовал отклонить иск против звездного футболиста.
Интересная история с участием Роналду
Помощник федерального судьи в Неваде Дэниел Альбрегтс считает, что нужно отклонить иск о рассмотрении дела против португальского нападающего "красных дьяволов". Он убежден, что адвокат девушки, который обвиняет Криштиану Роналду незаконно завладел доказательствами против футболиста.
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Адвокат получил доступ к личным перепискам Роналду с его юристами. Альбрегтс в ближайшее время отправит свои выводы федеральному судье Дженнифер Дорси. Пока неизвестно, когда рассмотрят доказательства Дэниела.
Что это за история с изнасилованием
Осенью 2018 года Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании. Хотя якобы произошло это еще в июне 2009 года в Лас-Вегасе.
В 2010 году женщина заключила соглашение о неразглашении с юристами звезды Португалии. За такую тайну она получила денежное вознаграждение в размере 375 тысяч долларов. Однако спустя восемь лет вновь припомнила неприятную ситуацию с участием футболиста. Женщина заявила в полицию и возобновила дело.
- Напомним, что Роналду недавно вернулся в Манчестер Юнайтед после 12-летнего перерыва. Португалец подписал 2-летнее соглашение с "красными дьяволами".
- За клуб уже успел отыграть 7 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 5 голов.
- После возвращения в МЮ Криштиану побил рекорд. Произошло это в игре Лиги чемпионов с Вильярреалом. Домашний матч с испанской командой стал для Роналду 178-м в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд по количеству сыгранных поединков, который установил легендарный голкипер Икер Касильяс. Этот сезон является для Криштиану 19-м в Лиге чемпионов.