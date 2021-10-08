Дивна історія: Роналду можуть виправдати у гучній справі про зґвалтування

Форварда Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду було звинувачено у зґвалтуванні. Суддя у США рекомендував відхилити позов проти зіркового футболіста.

Цікава історія за участю Роналду

Помічник федерального судді в Неваді Деніел Альбрегтс вважає, що потрібно відхилити позов про розгляд справи проти португальського нападника "червоних дияволів". Він переконаний, що адвокат дівчини, який звинувачує Кріштіану Роналду незаконно заволодів доказами проти футболіста.

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Адвокат отримав доступ до особистих листувань Роналду з його юристами. Альбрегтс найближчим часом відправить свої висновки федеральному судді Дженніфер Дорсі. Наразі невідомо, коли розглянуть докази Деніела.

Що це за історія із зґвалтуванням

Восени 2018 року Кетрін Майорга звинуватила Кріштіану Роналду у зґвалтуванні. Хоча буцімто сталось це ще у червні 2009 року у Лас-Вегасі.

У 2010 році жінка уклала угоду про нерозголошення з юристами зірки Португалії. За таку таємницю вона отримала грошову винагороду у розмірі 375 тисяч доларів. Однак через вісім років знову пригадала неприємну ситуацію за участі футболіста. Жінка заявила у поліцію та відновила справу.