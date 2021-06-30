Страйкер и украинский лев: МанСити в восторге от игры Зинченко в матче со Швецией

Украинская сборная 29 июня вырвала победу у Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Манчестер Сити поздравил Александра Зинченко с забитым голом.

МанСити приятно шокирован игрой Зинченко

Александр Зинченко стал автором первого гола во встрече. Начал голевую атаку Шапаренко. Динамовец перевел мяч на фланг, где находился Караваев, он нашел свободного Ярмоленко. Андрей ворвался в штрафную, мастерски обыграл лидера Швеции Форсберга и отдал на Зинченко. Александр с острого угла нашел возможность пробить и не прогадал.

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Зинченко прошил голкипера соперника и размочил нули на табло. Манчестер Сити мгновенно поздравил украинца с первым голом на чемпионате Европы. Александр не только отметился забитым мячом, но и отдал ассист на Довбика, который вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020.

В английском клубе остались в восторге от игры лидера сборной Украины. Твиттер "горожан" был похож на сплошной акаут об Александре Зинченко. Столько постов об украинце у них еще не было.

Замечательный страйк. Решающий ассист. Какая игра от Зинченко,

– говорится в посте.

Украинец получил награду после игры. Зинченко – лучший игрок матча.