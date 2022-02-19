Страдают из-за российского допинга: фигуристы США подали апелляцию, чтобы их наградили в Пекине
Источник:Associated Press
Адвокаты Федерации фигурного катания США сообщили Международному олимпийскому комитету (МОК) о подаче апелляции с требованием вручить медали командного турнира до окончания Олимпиады в Пекине. Американцы ждут своих серебряных наград.
Американцы требуют награждения в Пекине
В распоряжении СМИ была копия письма, которое сборная США направила президенту МОК Томасу Бах. Там речь идет о том, что команда обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой вынести решение до церемонии закрытия Игр в воскресенье.
Читайте также Ее поведение было таким же плохим, как и выступление, – американский фигурист о русской Трусовой
Церемония вручения медалей на Олимпийских играх – это не то, что можно повторить где угодно. Спортсменов следует чествовать перед всем миром до того, как они покинут Пекин,
– сказал исполнительный директор Федерации фигурного катания США Рэмзи Бейкер.
Допинговый скандал на Олимпиаде-2022
- Олимпиада в Пекине не обошлась без допингового скандала. На этот раз снова подозревают спортсменов из России. Фигуристы ОКР победили в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. Церемония награждения так и не состоялась.
- Серебряные награды завоевали фигуристы США, а бронзу – представители Японии.
- У 15-летней фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество в допинг-пробах. Интересно, что именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов. Также выступление юной россиянки стало рекордным.