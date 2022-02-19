Американцы требуют награждения в Пекине

В распоряжении СМИ была копия письма, которое сборная США направила президенту МОК Томасу Бах. Там речь идет о том, что команда обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой вынести решение до церемонии закрытия Игр в воскресенье.

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Церемония вручения медалей на Олимпийских играх – это не то, что можно повторить где угодно. Спортсменов следует чествовать перед всем миром до того, как они покинут Пекин,

– сказал исполнительный директор Федерации фигурного катания США Рэмзи Бейкер.

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