Риппон: Это позор
После оглашения результатов Трусова не контролировала свои эмоции. Она отказывалась идти на церемонию награждения, а также заявила, что ненавидит свой вид спорта.
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Американский фигурист Адам Риппон прокомментировал эмоции россиянки на Олимпиаде в Пекине.
Это позор. Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее выступление,
– сказал Адам Риппон.
Видео выражения фигуриста
Адам Риппон: что известно о спортсмене
- Риппон – американский фигурист, специализирующийся в одиночном катании.
- На Олимпиаде-2018 32-летний фигурист завоевал "бронзу" в командных соревнованиях, где он выступал только с произвольной программой.
- В 2015 году Риппон объявил себя геем. Он стал первым откровенным гомосексуалом из США, выигравшим олимпийскую медаль.