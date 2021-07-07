Курьезный эпизод с игроком Италии
Сборные Италии и Испании определили победителя полуфинального поединка только в серии послематчевых пенальти. В этой футбольной лотерее победителем вышла команда Роберто Манчини.
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Итальянские футболисты побежали праздновать триумф вместе с болельщиками. заполонившими трибуны "Уэмбли" в Лондоне. Именно тогда произошел курьезный случай. Защитник итальянской сборной Леонардо Бонуччи подбежал к трибуне и эмоционально выкрикнул в сторону фанатов. В этот момент один из болельщиков, который был в фуболке сборной, сорвался со своего места и пытался прорваться к футболисту. Но на его пути встали стюарды, которые смотрели за порядком на трибунах.
В то время другой стюард, не разобравшись в ситуации, начал ловить самого Бонуччи. Взгляд итальянца в этот момент был просто бесценен. Он с удивлением в глазах смотрел на девушку и не понимал, что она делает.