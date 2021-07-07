Курйозний епізод з гравцем Італії

Збірні Італії та Іспанії визначили переможця півфінального поєдинку лише у серії післяматчевих пенальті. У цій футбольній лотереї переможцем вийшла команда Роберто Манчіні.

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Італійські футболісти побігли святкувати тріумф разом із уболівальниками. які заполонили трибуни "Вемблі" у Лондоні. Сам тоді стався курйозний випадок. Захисник італійської збірної Леонардо Бонуччі підбіг до трибуни і емоційно вигукнув у бік фанатів. У цей момент один з уболівальників, який був одягнений у фуболці збірної, зірвався зі свого місця і намагався прорватись до футболіста. Але на його шляху стали стюарди, які дивились за порядком на трибунах.

У той час інший стюард, не розібравшись у ситуації, почав ловити самого Бонуччі. Погляд італійця в цей момент був просто безцінний. Він з подивом в очах дивився на дівчину та не розумів, що вона робить.

У фіналі Євро-2020 Італія зіграє проти переможця зустрічі Англія – Данія, яка відбудеться 7 липня о 22:00. Вирішальний матч турніру зіграють 11 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.