Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Однако, по мнению непобежденного американского боксера, организовать такой поединок будет сложно.

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Стивенсон не верит, что проведет бой против Ломаченко

Безусловно, Ломаченко – легендарный боец. Если бы он был большим, то стал бы адом для многих. Но вопрос только в том, подерется ли он со мной, прежде чем завершит карьеру,

– сказал Стивенсон.

Важно. 12 мая 2024 года Василий Ломаченко проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Отметим, что "Бесстрашный", как называют Стивенсона, до сих пор не знает горечи поражений на ринге. На его счету 21 победа, в том числе 10 досрочных.