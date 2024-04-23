Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Однако, по мнению непобежденного американского боксера, организовать такой поединок будет сложно.
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Стивенсон не верит, что проведет бой против Ломаченко
Безусловно, Ломаченко – легендарный боец. Если бы он был большим, то стал бы адом для многих. Но вопрос только в том, подерется ли он со мной, прежде чем завершит карьеру,
– сказал Стивенсон.
Отметим, что "Бесстрашный", как называют Стивенсона, до сих пор не знает горечи поражений на ринге. На его счету 21 победа, в том числе 10 досрочных.