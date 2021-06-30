В стиле викингов: фанаты поздравили сборную Украины с победой в Глазго – эмоциональное видео

Сборная Украины 29 июня сенсационно пробилась в 1/4 финала Евро-2020. Андрей Шевченко второй раз подряд нанес поражение Швеции.

Одна футбольная семья

Украинская сборная сенсационно вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. Победу нашей команде в конце второго овертайма принес нападающий Артем Довбик, который вышел на футбольное поле со скамейки запасных.

Вот так Фанат из Украины выбежал на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро-2020: видео

В итоге – 2:1 победа Украины. Однако этой победы не было бы без поддержки украинских фанатов. Из-за карантина многие болельщики не смогли увидеть поединок воочию, поэтому собрались перед экранами телевизоров, чтобы посмотреть встречу. Но нескольким сотням украинцев таки удалось попасть на стадион в шотландском Глазго.

После финального свистка вся команда Шевченко разделила радость вместе с фанатами на трибунах. Игроки в исландском стиле поздравили украинских болельщиков с победой, а фанаты аплодисментами ответили своим любимцам.

Теперь сборная Украины попытается создать сенсацию в 1/4 финала в игре против англичан. Матч состоится в субботу, 3 июля. Начало встречи в 22:00.

Празднование футболистов и фанатов: видео