Первым поздравил с победой

Украинская сборная переписала историю в матче против шведов. Андрей Шевченко продолжает создавать сенсацию во главе национальной команды. А все благодаря 24-летнему нападающему Артему Довбику.

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После поединка болельщики со слезами на глазах наблюдали за празднованием наших футболистов на футбольном поле. Украинский фанат, который находился на трибунах в шотландском Глазго, решил разделить радость вместе с игроками.

Болельщик легко пробежал мимо стюарда в стиле американского футбола и побежал в центральный круг с поднятыми в гору руками. Стюарды и охрана стадиона лишь поставив подножку смогли повалить фаната на землю и вывести с поля.

Момент постарались не показывать в прямом эфире, но зрители, которые были на матче, засняли этот курьезный момент и выложили в соцсети.

Интересно, что футболист сборной Украины Евгений Макаренко пытался защитить болельщика команды от стюардов. Но они все же вывели хулигана за пределы поля.

Команда Андрея Шевченко уже 3 июля попытается сотворить чудо на Евро-2020. Украинская сборная сыграет против Англии в четвертьфинале турнира. Начало поединка 22:00.

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