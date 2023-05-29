Заступился за одноклубника: игрок Аякса проучил фана, восклицавшего расистские образы - видео

Стевен Берггейс решил моментально поставить на место бестолкового фаната. Футболист не стерпел провокации.

Игрок Аякса и сборной Нидерландов Стевен Берггейс решил защититься за своего одноклубника. Футболист ударил болельщика вражеского коллектива, пишет 24 Канал.

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Надо спокойнее реагировать на "не далеких" людей

После матча 34-го тура чемпионата Нидерландов, в котором Аякс встретился с Твенте (1:3), Берггейтс попал в скандальный эпизод. Стевен после встречи традиционно направлялся в клубный автобус, который практически был окружен болельщиками Твенте. Один из фанатов "лошадей" решил спровоцировать футболиста столичного коллектива – он с расистскими образами обратился к другому игроку Аяксу Брайану Бробби. Однако болельщик и подумать не мог, чем закончится его нелепый поступок.

Берггейтс сразу отреагировал на абсурдный возглас и решил физически проучить глупого болельщика Твенте. Стевен сразу сорвался и перед входом в автобус кулаком ударил фаната, оскорблявшего его партнера по команде, на чем инцидент резко угомонился. Впоследствии Берггейтс признал, что ему не стоило так реагировать на этот эпизод, поскольку это портит имидж его клуба.

Я сожалею о своем поступке, мне не следовало этого делать. После каждой выездной игры возле автобуса в наш адрес сыплются образы, когда мы находим время раздавать автографы просящим об этом болельщикам. Я уже привык к этому, но люди думают, что могут кричать все, что угодно. Моя реакция ничего не решает, это понимаю. Это плохо, я должен подавать пример, будучи игроком Аякса,

– отметил Берггейтс.

Видео инцидента:

Напомним, что недавно в расистский скандал попала звезда мадридского Реала Винисиус Жуниор. Во время матча с Валенсией (1:0) болельщики "летучих мышей" целую игру выкрикивали расистские оскорбления в сторону бразильского футболиста. В конце встречи у Винисиуса сдали нервы, что породило массовый конфликт, после которого тот получил изъятие.

Впоследствии бразильцу отменили дисквалификацию, поскольку ему нашли абсурдное оправдание. Ряд футболистов вступился за Винисиуса, который в очередной раз указал на расизм в Ла Лиге, в частности, и Андрей Лунин. Также Ла Лига сменила плашку после расистского скандала, заменив флаг Украины.