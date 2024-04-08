500 матчей на клубном уровне: Степаненко вошел в топ-5 игроков в истории украинского футбола

В воскресенье, 7 апреля, состоялся матч 23 тура УПЛ между Шахтером и Рухом. Он стал историческим для капитана "горняков".

Действующий чемпион Украины одержал победу со счетом 3:1. Для 34-летнего полузащитника Шахтера этот поединок стал юбилейным 500-м в карьере на клубном уровне.

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Гроссмейстерский показатель

В памятном для себя матче Степаненко вышел в стартовом составе и отыграл 87 минут, после чего был заменен на Егора Назарину. Капитан Шахтера стал пятым игроком за всю историю, который провел такое количество матчей в составе украинских команд на клубном уровне.

По этому показателю он обошел нынешнего главного тренера Александрии и олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня, которому не хватило одного матча до юбилейной отметки.

Лидером по количеству матчей на клубном уровне в Украине остается наставник киевского Динамо Александр Шовковский, который провел 638 поединков и имеет значительный отрыв от преследователей. На второе же место Тарас Степаненко имеет все шансы подняться уже в следующем сезоне – от бывшего партнера по команде Дарио Срны украинца отделяют 36 матчей.

Топ-5 игроков по количеству матчей на клубном уровне в Украине

Александр Шовковский (Динамо, ЦСКА ЗСУ) – 638 Дарио Срна (Шахтер) – 536 Андрей Пятов (Ворскла, Шахтер) – 526 Олег Шелаев (Заря-МАЛС, Шахтер, Металлург Донецк, Днепр, Кривбасс, Металлист, Волчанск) – 516 Тарас Степаненко (Металлург Запорожье, Шахтер) – 500

Отметим, что в составе Шахтера Тарас Степаненко сыграл 417 поединков, а еще 83 матча он провел в составе родного запорожского Металлурга. Кроме этого футболист также сыграл 81 игру за сборную Украины.

. В сезоне-2023/2024 Тарас Степаненко сыграл за Шахтер 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом. Следующий поединок "горняки" проведут 14 апреля на выезде против Ворсклы. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.