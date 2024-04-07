Колос – Металлист 1925 1:1

Голы: Ранжел, 23 – Борячук, 47

В первом тайме команды создали одинаковое количество моментов. Однако лишь один из них закончился голом. На 23-й минуте Ранжел замкнул передачу с фланга от Ореховского и вывел Колос вперед 1:0, информирует 24 Канал.

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До конца первого тайма голов больше не забивали.

На старте второй части встречи харьковчане сравняли цифры на табло. Розыгрыш углового привел к голу. Борячук дальним ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота Колоса.

До финального свистка команды создали еще несколько острых моментов, но определить победителя так и не удалось.

Колос и Металлист 1925 разошлись мировой 1:1.

Команды поделили очки. После этого тура Колос с 25 баллами идет на 9-м месте турнирной таблицы УПЛ. Металлист 1925 набрал 17 пунктов и продолжает находиться в зоне вылета в Первую лигу – 15-я позиция. Хуже дела только у Миная, который идет последним с 14 баллами.

Видео обоих голов матча Колос – Металлист 1925