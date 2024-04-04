К сожалению, девочка не сможет преодолеть дистанцию марафона на собственных ногах. Все потому, что Яна Степаненко потеряла обе ноги после ужасного ракетного обстрела вокзала в Краматорске. Это военное преступление Россия совершила утром 8 апреля 2022-го года.

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История невероятной силы воли

В момент атаки на вокзале в Краматорске тысячи людей ждали эвакуационные поезда, которые бы позволили им добраться до более безопасных мест. В результате вражеского удара погибло более 60 человек.

Яне повезло, она осталась живой. Теперь украинка готовится к марафонскому забегу в Бостоне, который преодолеет на протезах.

Для 12-летней Яны этот забег будет первым для нее на протезах. Девочка имеет благотворительную цель для этого марафона. Она хочет собрать средства на дорогостоящий протез для защитника Украины Александра Рясного, который 12 лет воевал за независимость и свободу родной страны. Из-за чего и потерял ногу.

Яна Степаненко готовится к марафону в Бостоне / Фото с телеграмм-канала Андрея Садового

Отметим, что только в минувшую субботу, 30 марта, на Трухановском острове в Киеве состоялся забег памяти Героя Украины Максима Кагала – украинского военного, спортсмена, который погиб во время обороны Мариуполя 25 марта 2022-го года.